SERIE B RISULTATI – Successi esterni del Pisa e della Ternana. Euro gol di Giuseppe Rossi

La serie B è da sempre un campionato dalle grandi sorprese e oggi lo ha confermato. La Ternana vince per 2-3 sul campo di un Parma, sempre più in difficoltà, mentre va al Pisa lo scontro diretto contro il Monza. Per il resto l’Ascoli bissa il successo di Benevento, battendo per 3-0 l’Alessandria, mentre la Reggina batte per 2-0 il Pordenone. Infine pari del Vicenza contro la Spal, dove per gli ospiti a segno Giuseppe Rossi con un euro gol che batte l’incolpevole Contini.

Ascoli-Alessandria 3-0

Vicenza-Spal 1-1

Monza-Pisa 1-2

Parma-Ternana 2-3

Reggina-Pordenone 2-0

A cura di Alessandro Sacco