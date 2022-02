Serie A/ Sampdoria-Empoli 2-0: Si decide tutto nella prima frazione!

Dopo un bel primo tempo, ecco la sintesi del secondo:

Il secondo tempo non ha niente da mostrare con il dato che addirittura segna o tiri totali nella ripresa da ambo i lati. Detto questo, punti d’oro per la Sampdoria che si allontana dalla zona retrocessione. Empoli oggi molto male con la squadra di Andreazzoli mai pericolosa realmente in questa gara. Migliori in campo Quagliarella per la Sampdoria e Zurkowski per l’Empoli.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru ( 70′ Augello ); Thorsby, Ekdal ( 86′ Vieira ), Candreva; Sabiri ( 70′ Rincon ); Quagliarella ( 61′ Conti ), Caputo. All.: Giampaolo.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi ( 78′ Cacace ); Benassi ( 63′ Henderson ), Asllani, Zurkowski ( 63′ Bandinelli ); Bajrami ( 75′ Di Francesco ), Cutrone ( 63′ La Mantia ); Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Ammonizioni: 31′ Bajrami (E), 42′ Bereszynski (S), 43′ Asllani (E), 45′ Ekdal (S), 65′ Candreva (S), 74′ Conti (S)

Marcatori: 14′ e 29′ Quagliarella (S)