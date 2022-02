Serie A/ Sampdoria-Empoli 2-0 (1T): Sampdoria nel segno di Quagliarella!

Questo pomeriggio alle ore 15:00, va in scena Sampdoria-Empoli, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 7′, Pinamonti trova Zurkowski in area, ma il tiro del polacco termina alto di pochissimo. Al 14esimo, la Sampdoria passa in vantaggio con l’assist di Candreva in area per Quagliarella, che che si coordina e batte Vicario. Al 21esimo, Colley svetta di testa in area, ma la sfera termina di un soffio a lato. Al 24esimo, Bajrami si libera e calcia molto bene, para Falcone. Al 29esimo, Bereszynski serve ancora per Quagliarella che per la seconda volta buca le mani di Vicario. Al 34esimo, Caputo dopo una azione personale tenta la conclusione, respinge Vicario. Dopo 1 minuto di recupero è terminato il primo tempo!

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Candreva; Sabiri; Quagliarella, Caputo. All.: Giampaolo.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Benassi, Asllani, Zurkowski; Bajrami, Cutrone; Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Ammonizioni: 31′ Bajrami (E), 42′ Bereszynski (S), 43′ Asllani (E), 45′ Ekdal (S)

Marcatori: 14′ e 29′ Quagliarella (S)