SERIE A – Salernitana-Milan 2-2, ottimo esordio per Nicola che ferma la corsa del “Diavolo”

Questa sera allo stadio “Arechi” c’è stato l’esordio sulla panchina della Salernitana di Davide Nicola contro la capolista Milan. L’inizio di gara ha visto i padroni di casa partire forte, tiro di Ranieri, blocca Maignin. Al primo affondo passano i rossoneri, spunto di Theo Hernandez, assist per Messias e con un diagonale batte Sepe. La partita sembra andare verso la direzione della squadra di Pioli, va vicino al raddoppio con Leao ma manca la precisione. I granata però non mollano e pareggiano, errore nell’uscita di Maignin, sponda di Djuric e rovesciata di Bonazzoli. Ad inizio ripresa il Milan entra con un altro piglio e va vicino all’euro gol Leao, sforbiciata che termia fuori di un nulla. La partita però ha una Salernitana mai doma e va vicino alla rete, ancora male il portiere degli ospiti, Bonazzoli cerca l’arabona, ma salva Tomori. La squadra di Davide Nicola, però è in serata e passa in vantaggio, cross di Mazzocchi, colpo di testa di Djuric e nulla da fare per Maignin, male Kessie. I rossoneri però riescono a pareggiare con un tiro ad effetto dai 25 metri di Rebic, non impeccabile Sepe. Nonostante il forcing finale, finisce 2-2, con stupore, ma con merito la Salernitana pareggia. Inter e Napoli ora dovranno sfruttare questa chance di superare entrambe il Milan.

Salernitana-Milan 2-2

Salernitana (4-2-3-1): Sepe 5,5; Mazzocchi 6,5, Dragusin 6,5, Fazio 6,5, Ranieri 5,5; Coulibaly 6,5, Radovanovic sv (15′ Ederson 6); Kastanos 5,5 (24′ st Obi 6), Bonazzoli 6,5 (37′ st Mousset 6), Ribery 6,5 (24′ st Perotti 6); Djuric 7 (37′ st Mikael 6).

Allenatore: Nicola 6,5

Milan (4-2-3-1): Maignan 5; Calabria 6,5 (28′ Florenzi 6), Tomori 5,5, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Tonali 6, Bennacer 5,5 (1′ st Kessie 6); Messias 6,5 (28′ st Saelemaekers 6), Diaz 5,5 (16′ st Rebic 6), Leao 6; Giroud 5.

Allenatore: Pioli 5,5

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 5′ Messias (M), 29′ Bonazzoli (S), 27′ st Djuric (S), 32′ st Rebic (M)

Ammoniti: Bennacer (M), Ederson (S), Giroud (M), Rebic (M), Djuric (S), Romagnoli (M)

Espulsi:

A cura di Alessandro Sacco