Serie A – Roma-Hellas Verona 2-2, pari all’Olimpico e Mourinho espulso. Il tabellino

All’Olimpico una Roma in emergenza trova il pari in rimonta contro l’Hellas grazie a due giovanissimi entrambi al primo gol in A. Sblocca Barak dopo appena 5’, finalizzando uno schema su punizione realizzato alla perfezione, raddoppia Tameze al 20′. Poi nella ripresa Mourinho inserisce i giovani (aggregati dalla Primavera viste le tante assenze) e la partita cambia: il 18enne Volpato la riapre pochi minuti dopo il suo ingresso, il 19enne Bove trova il pari a 6’ dalla fine. Nel recupero espulso Mourinho per proteste,

Sky Sport

Roma-Verona 2-2 (primo tempo 0-2), il tabellino

Marcatori: 5′ Barak, 20′ Tameze, 65′ Volpato, 84′ Bove

Assist: 20′ Caprari

Ammoniti: Pellegrini, Oliveira, Karsdorp, Casale, Gunter

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles (78′ Bove), Cristante, Sergio Oliveira (46′ Veretout), Pellegrini, Vina (46′ Zalewski); Abraham, Felix (62′ Volpato).

All.: Mourinho.

VERONA: Montipò; Ceccherini (78′ Sutalo), Günter, Casale (55′ Depaoli); Faraoni, Tameze (78′ Retsos), Ilic, Lazovic; Barak, Caprari (63′ Bessa); Simeone (63′ Lasagna).

All.: Tudor.

Arbitro: Pairetto