Santacroce, ex Napoli: “Il Napoli da Barcellona ne esce rafforzato”

Su Radio Kiss Napoli, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore di Brescia, Napoli e Parma,

ecco le sue parole: “Napoli dopo Barcellona? Ne esce assolutamente rafforzato sotto tutti i punti di vista. Non è semplice strappare il risultato davanti a ottantamila persone. A mio avviso, il Napoli ha fatto una prestazione al di sotto delle sue potenzialità con una prestazione poco offensiva. Ci sono sì gli avversari ma se il Napoli riesce a fare il suo palleggio e gioca forte, può mettere sotto chiunque. Il fattore mentale ha sicuramente influito. Ieri, nel primo quarto d’ora ho visto un Napoli che ha sbagliato qualche passaggio di troppo e ci può stare in un ambiente del genere. Per questo, il risultato del Napoli è positivissimo. Koulibaly? Ieri, è stato pazzesco e non ha sbagliato nulla. A livello difensivo, ha fatto delle chiusure di altissimo livello. Attualmente, è il difensore che sta meglio al mondo“.