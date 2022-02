Retroscena – Insigne-Napoli, ecco chi ha deciso sulla sostituzione contro il Barcellona

Al minuto 72 il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è stato sostituito da Ounas nel corso della sfida contro il Barcellona. C’è un retroscena sul cambio, sarebbe stato il ragazzo di Frattamaggiore a chiedere la sostituzione. La sua partita si è divisa in due fasi, ha dato una mano in fase difensiva, dove ha chiuso sul lato di Traorè, assieme a Juan Jesus, facendo per intero il suo dovere. A livello di tiri in porta, oppure dare una mano assieme ad Osimhen, invece non è stato incisivo come molti si aspettavano. Per questo, come riporta il CdS, Lorenzo Insigne ha deciso il cambio, piuttosto immalinconito, vista la poca incisività in zona gol.

La Redazione