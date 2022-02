Primavera 1 – Napoli-Juventus 0-5, crollo nella ripresa per gli azzurrini

Questa mattina a Cercola, il Napoli Primavera ha affrontato la Juventus per la ventesima giornata del campionato Primavera. Inizio di gara dove i bianconeri partono forte e sbloccano con Cerri che segna sotto misura. Il match però resta in equilibrio fino ala raddoppio degli ospiti con il diagonale di Savona. Gli azzurrini vanno vicini alla rete tra la fine del primo tempo ed inizio ripresa, con Cioffi e Vergara, ottimi gli interventi di Daffara. La Juventus però entra Chibozo e si scatena, realizzando una tripletta. Nel finale doppio giallo per Hysaj per i partenopei. Per il Napoli ora sfida a Pescara, dove ora i punti conteranno per evitare la retrocessione.

Marcatori: Cerri (J), Savona (J), Chibozo (J), Chibozo(J), Chibozo (J)

Napoli (3-5-2): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Giannini (58′ Di Dona), Vergara (80′ Toccafondi), Spavone, Saco (80′ Mane), Marchisano; Cioffi (72′ Mercurio), D’agostino (58′ Ambrosino). A disposizione: Boffelli, De Luca, Gioielli, Acampa, Pesce, Ambrosino, Di Dona, Marranzino, Mane, Pontillo, Toccafondi, Mercurio. Allenatore: Giorgio Di Vicino

Juventus (4-4-2): Daffara; Rouhi (46′ Fiumano), Muharemovic, Nzouango (58′ Citi), Savona; Turicchia (75′ Maressa), Bonetti, Sekularac, Mulazzi (75′ Le Donne); Cerri (58′ Chibozo), Mbangula. A disposizione: Senko, Vinarcik, Citi, Chibozo, Fiumano, Solberg, Ledonne, Strijdonck, Maressa, Nonge. Allenatore: Anddrea Bonatti

Ammoniti: Nzouango (J), Hysaj (N)

Espulsi: Hysaj (N)

Arbitro: sig. Enrico Gigliotti (sez. Cosenza)