Poco sonno, molta emergenza: sei giorni duri ed uomini contati

Ha dormito pochissimo Luciano Spalletti. Il volo dalla Spagna è arrivato alle 3 e già alle 8,30 era al centro tecnico con i suoi collaboratori. Oggi si capirà se Politano potrà essere disponibile anche perché servono forze fresche, anche mentali, dopo la battaglia catalana. Nella prossima settimana, in sei giorni, Cagliari, Barcellona e Lazio. Lobotka ha nel mirino il Milan, match in programma il 6 marzo, la lesione del bicipite femorale va maneggiata con cura, dunque, a Cagliari e con il Barcellona, tornerà titolare Demme al fianco di Fabian. Era la coppia preferita da Gattuso, piuttosto inedita per Spalletti. In campo per più di mezz’ora uno al fianco dell’altro, solo con il Legia Varsavia. Briciole. D’altronde, Demme ha una stagione condizionata dall’infortunio estivo a Dimaro. Magari qualche chance potrebbe anche averla Elmas, che pure in emergenza è stato dirottato in mediana. Vedremo in queste ore. Ma è un Napoli con un bel po’ di problemi: Lozano ne ha ancora per un paio di settimane e quindi uomini contati a centrocampo e emergenza ancora sulla fascia destra. Spalletti è costretto, ancora una volta, a fare di necessità virtù.

Il Mattino