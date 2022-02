Per il Cds l’attacco azzurro del campo Nou ha evidenziato due top e due flop

Zielinski 6,5 -E’ per notti come queste che val la pena di essere Zielinski. Irrompe a modo suo, con quel rasoiata che vale un sogno. Poi sta nel 4-4-1-1 a far compagnia a Osi.



Insigne5,5 -Non lascia mai solo Juan Jesus, spendendosi come esterno basso aggiunto nelle dinamiche tattiche. Però è tutto lì, ed è poco, molto poco. La luna storta.

Elmas 6 -Per dimenticare l’Inter serve un guizzo che lui estrapola quasi dal nulla, dopo aver sacrificato i polmoni per arricchire il centrocampo.

Osimhen 5,5 -Sta meglio di quanto si potesse sospettare, visti i dubbi, e rimane costantemente aggrappato all’erba, per provare a bruciarla (come al 21’). Lo temono, si vede, ma sembra non voglia rischiare allunghi inutili.

Fonte: CdS