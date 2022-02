Paolo Del Genio, giornalista: “L’importante è avere le cinque sostituzioni”

A Radio Goal, Paolo Del Genio, giornalista:

“Qualcosa col Cagliari Spalletti deve cambiare. Alcune scelte sono forzate. Come Demme al posto di Anguissa a centrocampo. In difesa poi credo che rientri Mario Rui. Per l’attacco, invece, è utile cambiare. E dare una chance a Mertens, Ounas e Petagna. Per l’algerino è una stagione importante per dimostrare le sue qualità. Che sono notevoli. Come fece nella seconda parte della stagione dell’anno scorso a Crotone. Per vari problemi fisici, il giocatore finora si è visto poco. Ma ha qualità. Ed ora, viste le assenze, vedremo se riuscirà a dimostrarle. Le alternative a disposizione di Spalletti? Ormai abbiamo visto tutti i giocatori, tante volte in campo. E possiamo dire che con le varie caratteristiche che hanno, non ci sono fuoriclasse assoluti in questa squadra. Ma tanti giocatori forti. Con tante alternative forti. Non mi preoccuperei tanto, quando ne mancano 3-4. L’importante è avere, in questa fase della stagione, le cinque sostituzioni. E, magari, farle un po’ prima. Vista la rosa abbastanza livellata, se ne entra uno più fresco, anche se meno forte, il rendimento della squadra non dovrebbe scendere. Ma, forse, anche migliorare”.