“Non ci sono difensori che possono fermare Osimhen”. Parola di mister Capello

Così la pensa il pluridecorato Fabio Capello parlando ai microfoni de Il Mattino (Qui per l’intera intervista):

«Osimhen in Italia, per la sua velocità, non ha difensori che lo possono fermare. Spalletti con la sua personalità ha costruito una squadra vera. Una squadra che si vede che ascolta il proprio tecnico e che gli riconosce una leadership. Avesse vinto lo scontro diretto di una settimana fa forse sarebbero cambiate le cose per il primo posto. Da ora in poi in questa lotta per il titolo conta anche un altro fattore: gli infortuni».

Tratto da Il Mattino