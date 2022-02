Nel 2022 gol pesanti per lui, Pavoletti in dubbio contro il Napoli

Quella tra Cagliari e Napoli non è mai una sfida banale: quest’anno lo sarà ancora meno, dato che per entrambe le squadre gli obiettivi di classifica impongono di non poter sbagliare partita. In questo inizio di 2022 è stato Leonardo Pavoletti il trascinatore del Cagliari. Il centravanti livornese ha segnato tre gol nelle ultime quattro partite di campionato, reti pesanti contro Sampdoria ed Empoli, che sono valse 4 punti. Le sue precarie condizioni fisiche, potrebbero costringerlo a partire dalla panchina contro il Napoli. Joao Pedro è l’unico sicuro della maglia da titolare. Mazzarri sa che in difesa dovrà rinunciare a Lovato, ancora alle prese con il problema muscolare accusato a Empoli.

da TMW