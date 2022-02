Martino, giornalista: “Bisogna evidenziare la prestazione al Camp Nou”

Carmine Martino, giornalista Mediaset, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Barcellona? Il secondo tempo è stato difficile. Si è fatta sentire la fatica e, con gli infortuni di Anguissa e Fabian Ruiz, il Napoli ha chiuso praticamente in dieci. Ha stretto i denti e ce l’ha fatta. I colleghi spagnoli hanno messo molto in evidenza la prestazione del Barcellona ritenendola una delle migliori della stagione. Hanno rimarcato anche la forza dell’avversario, ritenendola giustamente una sfida da Champions e definito il Napoli come una squadra astuta. Pedri? Io sono convinto che quest’anno il Barcellona finirà alla grande. Hanno una batteria di giovani come Pedri, che ha fatto un secondo tempo pazzesco, Gavi e Ferran Torres che possono essere inseriti con gente come Busquets e Piqué rappresentando il nuovo zoccolo duro del Barcellona. Bisogna tenere conto anche di questo ed esaltare la prestazione del Napoli. Dembelè? Ha avuto un approccio alla gara devastante, forse caricato dai fischi ricevuti. Insieme ai subentrati, ha dato quella carica in più per un finale in crescendo del Barcellona. Quei fischi si sono, poi, tramutati in applausi per la sua prestazione“.