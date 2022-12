Luis Oliveira: “Bella sfida lunedì, ma il Cagliari all’inizio aspetterà un po’ considerando il valore del Napoli”

Luis Oliveira, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, a “Febbre a 90”. “Mi è piaciuta molto la partita che il Napoli ha pareggiato a Barcellona. In questo momento il Barça non è la squadra di qualche anno fa, ma è pur sempre una squadra fortissima. Gli azzurri hanno comunque molte possibilità di passare il turno. Cagliari-Napoli? Dopo la vittoria di Bergamo la squadra di Mazzarri è cresciuta tanto, il presidente ha fatto bene a tenere il mister, Walter è un grande allenatore, ha avuto qualche problema ma poi si è risollevato molto bene. Lunedì sarà una bella sfida, magari il Cagliari all’inizio aspetterà un po’ considerando il valore del Napoli, una formazione fortissima in lotta per lo scudetto, ma giocherà comunque per vincere, come sempre, soprattutto quando la squadra gioca in casa. Oltretutto per i tifosi la partita con il Napoli ha sempre un sapore particolare, come tutti sanno. Qui si aspetta sempre questo match con trepidazione. Nandez? Quando non ci sono giocatori importanti come lui, il Cagliari perde sempre qualcosa. Certo il Nandez degli anni scorsi era imprendibile, grande forza fisica, velocità, ha avuto qualche problema con la società, deve sicuramente fare qualcosa in più per dimostrare di essere un giocatore da top club”.

