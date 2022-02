L’ex Benitez usa la piattaforma Noisefeed.com sui dati degli infortuni

Il Mattino ha intervistato il figlio di Adriano Galliani, Gianluca socio della Noisefeed.com

Quali fonti utilizzate per raccogliere ed elaborare i vostri dati?

«Non utilizziamo cartelle mediche, ma un algoritmo che ci consente di vedere il motivo per il quale un calciatore non ha giocato una o più gare a causa di infortuni. Una volta accumulati i dati, un team di data analyst inserisce le informazioni pubbliche e ricostruisce con grande accuratezza lo storico degli infortuni. Ecco, noi siamo un’eccellenza nel ricostruire».

Che tipo di clienti avete?

«Siamo molto apprezzati dai direttori sportivi, dai capo scouting e dagli staff medici e tecnici delle squadre. Ma non solo».

Ovvero?

«Tra i nostri clienti ci sono anche alcuni allenatori. Su tutti, Rafa Benitez che da anni utilizza la nostra piattaforma per rimanere aggiornato sugli infortuni dei suoi calciatori e di quelli che gli interessano».

