Le notti magiche: marzo 2017 Napoli/Real Madrid resta quella del record

Napoli-Real Madrid del marzo 2017 resta la notte magica per cornice di pubblico (56.695) e record d’incasso di quasi 4 milioni e mezzo (4.484.302,00). Colpo d’occhio fantastico per le sfide di Champions 2011-2012 contro Manchester City (57.575 spettatori) e Chelsea (52.495). Quella di giovedì sera contro il Barcellona sarà un’altra notte magica, stavolta di Europa League, manifestazione che in genere non richiama il grande pubblico allo stadio di Fuorigrotta: le partite con il maggior numero di tifosi sono state quelle contro il Porto (54.151 gli spettatori al San Paolo per il match di ritorno degli ottavi dell’edizione 2013-2014 finito 2-2), quella d’andata dei sedicesimi di finale 2011 contro il Villareal (47.529 spettatori) e la semifinale di andata contro il Dnipro dell’edizione di Europa League 2014-2015 (41.095 spettatori). Ora un altro grande appuntamento in vista, quello contro il Barcellona di Xavi. Fonte: Il Mattino