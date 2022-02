[Formazioni] – Cagliari-Napoli: sardi con modulo “prudente”. Ballottaggio Elmas-Ounas

Lunedì sera all’ “Unipol Stadium”, fischio d’inizio alle ore 19,00, si giocherà il match tra il Cagliari e il Napoli, classico testa-coda. Per l’ex Mazzarri, il modulo sarà il classico 3-5-2, dove l’auspicio è recuperare Pavoletti, almeno per la panchina, come per Lykogiannis. Al fianco di Joao Pedro giocherà Gaston Pereiro. In difesa recupero dell’infortunato Obert. Per Spalletti, invece, oggi saprà il responso su Anguissa. Per il resto forse una flebile speranza per Politano, pronto per il Barcellona altrimenti. Ritorno per Ospina in porta e Mario Rui a sinistra. Ballottaggio Ounas-Elmas a destra.