Fifa, Qatar 2022: verso l’estensione delle rose a 26 giocatori

In vista dei prossimi Mondiali in Qatar, la Fifa va verso l’approvazione delle cinque sostituzioni al posto delle abituali tre, ma soprattutto, stando a quanto si legge su Calcio e Finanza, starebbe valutando di portare le rose delle Nazionali da 23 a 26 giocatori, per fronteggiare gli effetti del Covid: “Una decisione ufficiale sarà presa al Congresso FIFA alla fine di marzo. Con la prima Coppa del Mondo invernale in assoluto che prende il via il 21 novembre, sembra che ci siano preoccupazioni che la pandemia possa ancora una volta causare notevoli incertezze alle squadre, dato che i problemi principali legati al virus tendono a presentarsi nei mesi invernali”.