Dalbert: “Mazzarri e Spalletti? Simili in certe cose, ma il carattere………….”

Dalbert intervistato dal Cds (Clicca qui per l’intervista integrale) parla delle differenze tra l’ex Spalletti e l’attuale suo allenatore Mazzarri (ex Napoli)

A proposito di Inter, lunedì ritrova Spalletti che l’ha lanciata in nerazzurro…

«Sono sempre andato d’accordo con lui e mi ha aiutato tanto facendomi arrivare all’Inter».

Quanto è simile a Mazzarri? «Hanno in comune di essere due ottimi allenatori, ma sono profondamente diversi. Mazzarri è più vicino ai giocatori, ci parla sempre, ha un approccio quasi come se fosse un padre. Vuole sapere come stai e come te la passi anche fuori dal campo. Spalletti non parla tanto, ma si limita a poche cose giuste che riguardano il campo».

G. Amisani (Cds)