Da Castel Volturno – Ultime notizie su Politano, Lozano, Fabian e Osimhen

Il Napoli si è allenato questa mattina nel centro sportivo di Castel Volturno in vista del posticipo della 26esima giornata di campionato di Serie A, lunedì, contro il Cagliari in terra sarda. Nel report dell’allenamento ci sono aggiornamenti sugli infortunati. “Tuanzebe ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen e Fabian hanno svolto personalizzato di recupero in palestra”.