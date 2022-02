Capello: “Spalletti, al contrario di Inzaghi, i cambi li azzecca”

Fabio Capello nella sua lunga intervista rilasciata a Il Mattino (CLICCA QUI) si “espone” nel dare giudizio sulla capacità di effettuare i cambi tra Spalletti e Capello:



«Non ho detto nulla di male, lo dicono i fatti che dopo le sostituzioni, l’Inter le partite le perde. Al Napoli non è così. Tante volte le gare vengono raddrizzate dal tecnico azzurro. A Barcellona ovvio che Xavi aveva in panchina gente pagata decine di milioni di euro e quando metti dentro uno come Dembelé, che non gioca solo per ragioni contrattuali, poi è una cosa normale che tu possa andare in affanno. E a questo aggiungiamo un dettaglio non di poco conto: c’erano almeno 70 mila spettatori e lì il fattore campo influisce. Eccome. Col Real venni rimontato proprio al 90′ con un gol di Messi. Finì 3-3».

Da Il Mattino