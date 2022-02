Capello: “Al Napoli di De Laurentiis si deve dire chapeau”

Ne parla Fabio capello nella sua lunga intervista rilasciata a Il Mattino (Qui l’intera intervista):

Perché sono 21 anni che nessuno vince lontano da Milano e Torino?«In certe società c’è sempre stato più equilibrio nella gestione delle difficoltà. Ora le cose sono cambiate, anche perché prima i grandi giocatori sceglievano solo quei club. Adesso non è così: e il Napoli è una di quelle società ambiziose, che fa buon scouting e che ha un presidente davanti a cui bisogna solo dire chapeau».

Per i suoi bilanci sempre in regola, intende?«Se uno ha il patrimonio sterminato come lo hanno Manchester City e Psg che sfizio c’è a vincere? Meglio come prova a fare De Laurentiis, nel rispetto delle regole economiche. Tutti dovrebbero seguire questo esempio di gestione finanziario».

Fonte: Il Mattino