Canonico e la questione infortunio Anguissa. Aggiornamenti dall’infermeria del Napoli

Il responsabile dello staff medico Raffaele Canonico aveva subito intuito che il centrocampista Anguissa si era accasciato al suolo per un problema muscolare. Questa mattina ci sarà il definitivo responso, ma si teme uno stiramento, dove in questi casi, lo stop è come minimo di due settimane. Spalletti si augura di recuperarlo, ovvero spera, contro il Milan, partita importante che si giocherà al “Maradona”. Per il resto sicuri assenti contro il Cagliari, secondo il Mattino, Lozano e Lobotka, mentre, anche per parole del suo agente ario Giuffredi, una flebile speranza di rivederlo nella lista dei convocati per Matteo Politano.

La Redazione