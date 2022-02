Cagliari-Napoli, che attesa! Stadio sold out contro gli azzurri

Come sempre nelle ultime stagioni, Cagliari-Napoli promette di essere una tra le partite più attese di questo campionato. Lo stadio dei sardi, infatti, è già sold out da ieri come ha comunicato lo stesso club sui suoi canali ufficiali. «Unipol Domus già sold out in occasione di Cagliari-Napoli, in programma lunedì 21 febbraio alle 19 e valida per la 26ª giornata di Serie A. Una prova d’affetto da parte dei tifosi rossoblù, che dimostrano ancora una volta tutta la loro vicinanza alla squadra». Inoltre, la capienza degli stadi è stata aumentata al 75% sin da quest’oggi, per cui, stando a quanto riferito dal quotidiano La Nuova Sardegna, il club ha potuto mettere in vendita altri quattromila biglietti.