Boniek: “Zielinski, tecnica e completezza di colpi, in più non fa la stella”

Non è la prima volta che accade. Zbigniew Boniek, vice-presidente dell’Uefa, lo ha fatto già in passato. Si complimenta con Piotr Zielinski. Ribadisce il suo parere anche dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dopo il gol dell’ azzurro al Camp Nou, 40 anni dopo l’ultimo polacco: “In effetti non capita tutti i giorni segnare in quello stadio. Per me resta un ricordo indelebile. Spero che lo sia anche per Piotr. Non ho seguito la partita ma ho letto della buona prestazione sua e del Napoli. Sono convinto che gli azzurri possano eliminare il Barcellona: hanno la qualità per farlo, glielo auguro. Lui ha grandi qualità e non mi sorprende per niente. È uno dei miei giocatori preferiti per tecnica e completezza di colpi. Qualcuno dice che è maturato tardi. Io dico che da anni, a Napoli, si esprime su ottimi livelli. Poi per educazione e carattere non è tipo da fare la stella in campo, ma questo non toglie che sia fortissimo”.