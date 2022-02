BASKET – Tutti negativi nella Gevi Napoli. Oggi il recupero contro Venezia

In casa Gevi Napoli basket, finalmente arrivano buone notizie, i cinque atleti azzurri sono tornati negativi e tra l’altro nessun altro caso di positività al giro dei tamponi nei giorni scorsi. Oggi alle ore 15,00 al Palabarbuto la sfida contro Venezia, una big che non se la passa bene, ma per Sacripanti, come riporta ilmattino.it, c’è da capire come la squadra ci arriverà fisicamente dopo i problemi al Covid.

La Redazione