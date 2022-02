BASKET – Sconfitta di misura per la Gevi Napoli contro Venezia

Per la Gevi Napoli non sono stati giorni facili, visto i casi Covid del roster azzurro e solo a pochi giorni il gruppo si è negativizzato. Questo pomeriggio la compagini di coach Sacripanti ha affrontato al Palabarbuto il Venezia ed è arrivata la sconfitta di misura per 76-81. Per la squadra di casa non sono bastati i 26 punti di McDuffie e i 21 di Parks per evitare la sconfitta interna contro i lagunari.

La Redazione