Avversario Napoli – Buone notizie dall’infermeria per il Cagliari. Domani conferenza dell’ex Mazzarri

A 48 ore dalla sfida contro il Napoli, prosegue la vendita dei biglietti, il Cagliari si prepara in vista della sfida di lunedì contro gli azzurri. I sardi hanno iniziato con l’attivazione tecnica, a seguire esercitazioni sulla velocità e lavoro in funzione della gara. Infine la sessione si è chiusa con esercitazioni sulle palle inattive e tiri in porta.

Hanno lavorato con il gruppo: Andrea Carboni, Charalampos Lykogiannis, Matteo Lovato, Razvan Marin e Leonardo Pavoletti.

Lavoro personalizzato per Cetin e Nandez.

La squadra tornerà in campo per gli allenamenti domani, in mattinata la conferenza stampa di mister Walter Mazzarri alle ore 11,30 all’Unipol Domus.

