ALGARVE CUP – Tre positivi nella Danimarca. Cambia il format del torneo

Domani per l’Italia del c.t. Milena Bertolini affronterà alle ore 12,00 la Norvegia, ma è scattato l’allarme in casa Danimarca per il Covid. Tre casi di positività nella squadra scandinava, che avrebbe dovuto affrontare la Svezia, che vince a tavolino per 3-0 e che agganciano le azzurre e il Portogallo a 3 punti. Ora però cambia il format del torneo, niente quadrangolare, ma solo finale terzo e quarto posto e la finalissima.

La Redazione