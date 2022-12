ALGARVE CUP – M. Bertolini: “La Norvegia? Stiamo bene e vogliamo confermare la vittoria contro la Danimarca”

Dopo la defezione della Danimarca, visto i tre casi Covid nella squadra scandinava, cambia la formula dell’Algarve Cup, dove ci sarà solo la finale terzo/quarto posto, invece del mini torneo. L’Italia domani affronterà la Norvegia e conterà vincere per avere la certezza della finale. Con il pareggio ci sarà da attendere la sfida Portogallo-Svezia, la sconfitta invece la certezza della finalina. Alla vigilia le parole del c.t. delle azzurre Milena Bertolini. “Le ragazze finora sono state molto brave e hanno dimostrato di stare bene, contro le norvegesi mi aspetto di vedere lo stesso atteggiamento, solo così potremo replicare l’ottima prestazione fornita nel match inaugurale. Cercherò di dare spazio a tutte le calciatrici che ho a disposizione, senza però perdere l’equilibrio. Ci aspetta una sfida molto complicata: loro sono fisiche, giocano con grande intensità e, dopo aver probabilmente sottovalutato il Portogallo, scenderanno in campo con determinazione”.

In conferenza stampa le parole anche della numero 10 dell’Italia Cristiana Girelli. “La gara con la Danimarca ha messo in luce il nostro valore, abbiamo dimostrato che con la consapevolezza nei nostri mezzi e insistendo sui principi di gioco su cui lavoriamo da tempo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Domani servirà tanta attenzione perché come ha detto la Ct le norvegesi fanno affidamento sulla loro fisicità, noi invece dovremo puntare sul gioco di squadra e sulla nostra qualità tecnica”.

Il calendario del torneo

Mercoledì 16 febbraio

Danimarca-ITALIA 0-1

Norvegia-Portogallo 0-2

Venerdì 18 febbraio

Svezia-Danimarca non disputata (vittoria assegnata alla Svezia, 3-0)

Domenica 20 febbraio

Ore 12 (13 italiane) ITALIA-Norvegia (Estadio Algarve – Faro)

Ore 17.15 (18.15 italiane) Portogallo-Svezia (Estadio Algarve – Faro)

Mercoledì 23 febbraio

Ore 11 (12 italiane) Finale 1°-2° posto (Estadio Municipal – Lagos)

Ore 11 (12 italiane) Finale 3°-4° (Estadio Algarve – Faro)

Classifica

Svezia, Portogallo e Italia 3 punti, Norvegia 0 punti

Fonte: figc.it