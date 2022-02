Velazquez: “Spalletti è un top allenatore, Fabian un calciatore moderno”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Julio Velazquez, allenatore.

“Fabian Ruiz? Quando lui era al Betis B io allenavo la squadra principale, prendemmo Ceballos mentre lui rimase nella squadra B. Aveva voglia, qualità e potenzialità per fare una carriera straordinaria. Sono contentissimo per lui, merita una grande carriera. Non è facile arrivare in Italia e fare un percorso straordinario. Per me può fare anche di più, parliamo di un calciatore moderno, top e con tantissima potenzialità.

In Italia finalmente c’è un campionato equilibrato dove molti possono vincere. Il Napoli ha un allenatore bravissimo e un grande lavoro collettivo, la priorità è fare un possesso con senso senza però prendere tantissimi gol. Una squadra con una dinamica di gioco molto interessante. Tutti capiscono ciò che devono fare. Spalletti sta facendo benissimo e possono vincere lo Scudetto. Non è facile, non possiamo dimenticare la potenzialità di altre squadre ma il Napoli è una seria candidata sia a vincere lo Scudetto che l’Europa League.

Spalletti? Per me è un allenatore top, può allenare in qualsiasi squadra del mondo. Mi piace come allena con esperienza e qualità. Per lui è molto importante fare un calcio bello e propositivo, ha fatto questo a Roma e con l’Inter così come con lo Zenit. Merita, allenatore con tanta esperienza. Quando si allena ad alto livello le difficoltà si comprendono e lui ha fatto bene ovunque. Per me è un esempio di come si deve fare questo mestiere.”