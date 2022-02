SERIE B FEMMINILE – Rinviata al 2 Marzo Brescia-Como. Domenica toccherà alla Torres

Il campionato di serie B femminile, domenica vedrà scendere in campo sei squadre, in tutto tre partite, mentre tra le sfide rinviate spicca quella del 2 Marzo tra il Brescia e il Como Women, per gli impegni delle Nazionali. Domenica toccherà tra le altre anche la Torres di mister Geppino Marino che in casa sfiderà il Chievo Women. Ecco le altre gare.

Pro Sesto-Cesena ore 14,30

Torres-Chievo Verona Women ore 14,30

Ravenna-Cittadella ore 14,30

A cura di Alessandro Sacco