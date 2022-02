Senatore, scrittore: “I cali del secondo tempo? Dipende dalle avversarie”

Su Radio Marte, è intervenuto Ignazio Senatore, scrittore e psicoterapeuta, ecco le sue parole: “Libro su Maradona? Il titolo è preso in prestito da una frase di Lavezzi, che disse ‘Maradona è il calcio’. Un titolo che racchiude molto ma a me piaceva anche l’uomo Maradona, lottava contro tutti i potenti del mondo. Lui disse anche che se non avesse fatto la brutta vita che aveva fatto Pelè non sarebbe stato neanche il secondo. Purtroppo ha avuto una vita sregolata. La delusione spesso è dovuto al grande attaccamento. Il tifoso sogna lo Scudetto ed è deluso, soffre, perché vede che il Napoli non ce la fa. Questioni mentali per i cali del secondo tempo? Bisogna sempre fare i conti con le avversarie. In questo caso parliamo di Inter e Barcellona. Si possono criticare le scelte di Spalletti ma io ho visto dei gladiatori, la scena di Fabian Ruiz che usciva insanguinato era l’emblema”.