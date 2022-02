ONE STATION RADIO – G. Marino (all. Torres): “La poul scudetto? C’è il rovescio della medaglia”

Nel corso di One Station Radio, durante il programma “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, Andrea Fiorentino e l’avvocato Mimmo La Marca, è intervenuto il tecnico della Torres Geppino Marino.

Su Barcellona-Napoli “Affrontavamo una grande squadra. Si è detto spesso che il Napoli è un progetto ‘work in progress’, il Barcellona è una realtà di livello internazionale. Abbiamo visto fischiare un rigore pressoché inesistente ma la squadra ha risposto bene. Speriamo di fare una grande prestazione a Napoli, di vedere un grande spirito e magari un Insigne che ci dà una mano per questi ultimi sei mesi, invece di ‘trotterellare’…”.

Sulla Torres e il prossimo impegno con il Chievo “Con il Brescia è stata una partita particolare, hanno giocato delle ragazze del 2003 e del 2005. Assenze e Covid hanno inciso purtroppo. Noi stiamo cercando di acquisire una certa mentalità, non è facile quando passi dalla Serie B alla A. Con il Chievo recuperiamo 2-3 calciatrici importanti e cercheremo di giocarcela.”

Commento sulla riforma del campionato femminile “Ci sono due lati della medaglia da considerare. La poule scudetto può rendere più interessante il campionato perchè, sappiamo bene, che con questo sistema a punti la Juventus è ineguagliabile e irraggiungibile. Non mi trovo d’accordo con la poule salvezza, perchè magari chiudi al sesto posto e rischi di retrocedere magari perché becchi due partite storte. In generale, ci stanno questi cambiamenti per dare appeal al campionato che, a volte, finisce a marzo praticamente. Ribadisco che non sono d’accordo con la poule salvezza”.

Le due rivelazioni in positivo del campionato femminile e le due in negativo

“Sicuramente il Sassuolo. Ogni anno, contro queste corazzate, riesce a stare lassù nonostante le risorse diverse. Ti può capitare un anno per fortuna, loro invece sono sempre lì e questo è sintomo di grande programmazione e mentalità. Sorprese in negativo ti dico Empoli e Fiorentina, specialmente la seconda che ha preso grandi giocatrici come Giacinti e Boquete a dicembre”.

La Redazione