Napoli-Anguissa, aggiornamenti sulle condizioni del camerunense

Ieri sera nel finale di gara al Camp Nou, contro il Barcellona, è uscito per infortunio il centrocampista Andrè Zambo Frank Anguissa e per Spalletti non ci sono buone notizie. Secondo il sito de “Il Mattino”, si tratta di stiramento, quindi almeno due settimane di stop. A Cagliari perciò la coppia sarà composta da Fabian Ruiz e Demme, visto che è fermo per infortunio anche Lobotka. Per il camerunense sarà una cora contro il tempo per averlo contro il Milan.

La Redazione