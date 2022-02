La panchina non incide, poteva farlo solo…Mertens!

La formazione migliore era in campo, per cui subentrare dalla panchina non risulta facile. La maggior-parte fa fatica, ma sul terreno di gioco c’è chi deve “rifiatare”. Stavolta non si incide come spesso accade. Il mattino giudica così:

5,5 Ounas Si piazza lì a sinistra ed è una insalatona mista, dove in fase di copertuta non riesce a dare sostegno e in quella offensiva è impacciato e fa fatica a dare idee.

sv Demme Entra per dare ancora più sostanza a un centrocampo che ormai non era più capace di fermare il dilagare degli interni catalani. Fa il suo anche senza infiammare.

sv Mertens Ha un’occasione spaziale per gelare il Camp Nou. Serve un colpo alla Dries, ci arriva bene con il corpo ma lo piazza centrale. In notti così ogni occasione deve essere sfruttata.

sv Malcuit Si fa trovare impreparato, in pochi minuti si vede sfuggire dal suo lato un bel po’ di maglie avversarie. Non è facile stringere, non è semplice calarsi nel ritmo gara.

sv Mario Rui Aveva problemi fisici che si trascinava da tempo, giusto che riposasse: non aveva neppure la struttura per poter fronteggiare su quel lato i muscoli blaugrana

Fonte: Il Mattino