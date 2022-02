La difesa – Soccombe solo per un rigore da Var; superbo Koulibaly

Barcellona/Napoli, una gara d’altri tempi. Con un pubblico d’altri tempi. Ed una squadra azzurra che dimostra di essere all’ latezza della situazione. Una difesa che, anche al Camp Nou, mette in evidenza la sua solidità. Anche quando subisce, lo fa in maniera attenta e prende gol solo per quello che è un rigore da Var. Spicca un Koulibaly strepitoso e, ancora una volta un Di Lorenzo da incorniciare- Il Mattino vota così il reparto azzurro:

6 Meret

Qualche rinvio lo fa in maniera bislacca ma partecipa all’uscita dal basso. Il Barcellona arriva molte volte al tiro in modo pericoloso ed attento in una deviazione finale.

6,5 Di Lorenzo

Tra Jordi Alba e Ferran Torres il coefficiente di difficoltà è molto altro: qualche minuto per prendere le misure, poi tra interventi e in altre chiusure.

5,5 Rrahmani

Non sempre riesce a seguire i movimenti di Ferran Torres, soprattutto negli incroci con Aubameyang. Troppe volte va in affanno con Ferran Torres.

7,5 Koulibaly

Segue Aubameyang, ma legge anche con attenzione i movimenti di Juan Jesus e, quindi, di Adama Traoré. Una sorte di protezione supplementare. Superbo.

6 Juan Jesus

Braccio largo, arriva scomposto sul cross di Traoré. Chiamato a difendere sulla straripante fisicità di Adama Traoré. Poi gli tocca Dembelé e pure gli va bene.