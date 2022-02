“Il Mattino” vota il Napoli: Insigne copre solo ma Anguissa sa sdoppiarsi in campo

LE PAGELLE di Pino Taormina

6 Meret

Qualche rinvio lo fa in maniera bislacca ma partecipa all’uscita dal basso. Il Barcellona arriva molte volte al tiro in modo pericoloso ed attento in una deviazione finale.

6,5 Di Lorenzo

Tra Jordi Alba e Ferran Torres il coefficiente di difficoltà è molto altro: qualche minuto per prendere le misure, poi tra interventi e in altre chiusure.

5,5 Rrahmani

Non sempre riesce a seguire i movimenti di Ferran Torres, soprattutto negli incroci con Aubameyang. Troppe volte va in affanno con Ferran Torres.

7,5 Koulibaly

Segue Aubameyang, ma legge anche con attenzione i movimenti di Juan Jesus e, quindi, di Adama Traoré. Una sorte di protezione supplementare. Superbo.

6 Juan Jesus

Braccio largo, arriva scomposto sul cross di Traoré. Chiamato a difendere sulla straripante fisicità di Adama Traoré. Poi gli tocca Dembelé e pure gli va bene.

6,5 Anguissa

Si sdoppia in supporto a rincorrere gli interni del Barcellona, un lavoro sporco importante. Svaria da destra verso sinistra a chiudere varchi.

7 Fabian Ruiz

Una delle sue gare più belle dal punto di vista della personalità: esce palla al piede con eleganza, guida la prima uscita. Si prende il duello con Pedri.

6 Elmas

L’assist d’oro è un viaggio tra tecnica individuale e intelligenza tattica tra le linee catalane. È una delle poche cose giuste che fa. Benino nel supporto a Di Lorenzo.

7 Zielinski

Stringe gli interni ed i terzini e cerca di innescare Osimhen: la palla alle spalle di Piqué per il nigeriano è un cioccolatino. Costruisce con Elmas la palla del vantaggio.

5,5 Insigne

Non può solo sbattersi in difesa. Non ha più le energie per fare su e giù. Ma lì davanti non ha mai un guizzo e cerca spesso la soluzione più semplice. E la sbaglia pure.

5,5 Osimhen

Prezioso lo è ma nella ripresa finisce in fuorigioco di continuo, prende e parte come se fosse una gara di cento metri: parte alle spalle di Pique. Non era al top fisico.

5,5 Ounas

Si piazza lì a sinistra ed è una insalatona mista, dove in fase di copertuta non riesce a dare sostegno e in quella offensiva è impacciato e fa fatica a dare idee.

sv Demme

Entra per dare ancora più sostanza a un centrocampo che ormai non era più capace di fermare il dilagare degli interni catalani. Fa il suo anche senza infiammare.

sv Mertens

Ha un’occasione spaziale per gelare il Camp Nou. Serve un colpo alla Dries, ci arriva bene con il corpo ma lo piazza centrale. In notti così ogni occasione deve essere sfruttata.

sv Malcuit

Si fa trovare impreparato, in pochi minuti si vede sfuggire dal suo lato un bel po’ di maglie avversarie. Non è facile stringere, non è semplice calarsi nel ritmo gara.

sv Mario Rui

Aveva problemi fisici che si trascinava da tempo, giusto che riposasse: non aveva neppure la struttura per poter fronteggiare su quel lato i muscoli blaugrana

Tratte da Il Mattino