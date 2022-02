“Il Mattino” e il CdS votano diversamente la panchina. Spalletti e la pagella

Se nulla voleva, nulla ha ottenuto. Spalletti ha fatto trovare a Xavi muri come montagne e nove difensori a impedire tutto, persino che si giocasse al calcio. Sì, un Napoli all’italiana ma poi non c’è nulla di male. Questo risultato è straordinario, conquistato al Camp Nou, per certi versi quasi storico. Però è chiaro che abituati al caviale degli ultimi tempi questo 1-1 lascia perplessi per come è stato ottenuto, con anche gli esterni a difesa dell’arrocco. Ma per il resto, tanto ordine, tanta disciplina, la scelta di arretrare e di lasciare il pallone agli altri (65% per cento per il Barça). Ha ballato parecchio la difesa ma ha resistito. (Il Mattino vota 7)

(Spalletti 6,5 per il CdS) . Con l’autorevolezza iniziale, stupisce il Barcellona. Ma il secondo tempo è sofferenza nella quale mette mano: interviene, infila fluidificanti e li trasforma in esterni alti. Da bosco e da riviera, dicono dalle sue parti.