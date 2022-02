Lunedì all’Unipol Domus, fischio d’inizio alle ore 19,00, si giocherà la sfida tra il Cagliari e il Napoli nel più classico testa-coda. Per l’ex Mazzarri diverse le assenze, il modulo è il classico 3-5-2, con Gaston Pereiro al fianco di Joao Pedro, panchina per l’altro ex Pavoletti. In casa azzurra, c’è da capire le condizioni di Zielinski e Fabian Ruiz, assente invece Anguissa. In attacco spazio ad Osimhen, occhio però a Mertens in rampa di lancio.

Fonte: CdS