Dossena: “A sinistra Mario Rui ha sempre fatto il suo dovere”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea Dossena, allenatore.

“C’è un solco tra le squadre del calcio italiano e quelle del calcio europeo? L’altra sera ho visto Inter-Liverpool, l’Inter ha fatto una gran bella partita ma se vai a vedere il risultato vuol dire che i Reds hanno qualcosa in più. In generale tutto il sistema Premier ha qualcosa in più di tutta la Serie A. Dobbiamo rincorrere sul tempo perso con innovazioni e rivoluzioni, magari anche negli atteggiamenti di campo e nel ritmo. Se l’arbitro fischiasse un po’ o meno o i giocatori non perdessero tempo si vedrebbero partite con ritmo più alto. La Premier League è al momento il miglior campionato al mondo.

Critiche ai terzini sinistri del Napoli? Mario Rui era stato preso per fare la riserva di Ghoulam e poi è dovuto diventare il titolare ma ha sempre fatto il suo lavoro per quanto può dare. Se dobbiamo pensare che il Napoli di punto in bianco abbia un terzino sinistro tra i top in Europa stiamo sbagliando noi giudizio. Ci sono terzini in giro molto forti come Spinazzola, Gosens o qualcosa sul mercato estero. Ma Mario Rui per me ha sempre portato a termine il suo compito.

De Laurentiis rimpiange un po’ la squadra di quando giocavo? Noi eravamo un gran bel gruppo, andavamo forte, correvamo tanto, subivamo l’avversario ma cercavamo sempre di fargli del male. Alcune volte ci andava bene, altre non tanto. Negli anni di Cavani abbiamo fatto la lotta anche per lo Scudetto, tante partite le abbiamo ribaltate all’ultimo. Se dovessimo fare quel gioco lì adesso ci prenderebbero tutti per pazzi. Oggi alleno a Ravenna, sto avendo buoni risultati e sono molto contento”.