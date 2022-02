CANALE 8 – A. Sacco: “Domani a Cercola, il classico Napoli-Juventus del campionato Primavera”

Nel corso della trasmissione “Linea Calcio” di Canale 8, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Zerbin? Dopo anni in serie C con Cesena e Pro Vercelli, quest’anno gioca a Frosinone, dove tra l’altro in rosa c’è il “napoletano” Ciano. Per il futuro il Napoli valuterà se farlo giocare in prestito oppure inserirlo nella rosa. La squadra Primavera invece è reduce da tre sconfitte di fila, tutte subite nei minuti finali, compreso a Bogliasco contro la Samp. Domani a Cercola, fischio d’inizio ore 11,00 la sfida contro la Juventus, un classico, dove fu anche una finale di Coppa Italia, rete a Torino di Tutino. Ambrosino? E’ il capocannoniere del campionato Primavera con 11 reti, ma ci sono altri calciatori che si stanno mettendo in mostra. Ieri a Barcellona il portiere Idasiak era in panchina per la sfida di Europa League. Sarà una sfida tutta da seguire e ci sia augura il bis del successo di Vinovo dell’andata”.

La Redazione