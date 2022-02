CALCIO FEMMINILE – Frattura al perone per Sofia Cantore

In attesa di giocare domenica mattina contro la Norvegia la sfida di Algarve Cup, in casa Italia non arrivano buone notizie dall’infermeria. Nel finale di gara contro la Danimarca, si era infortunato Sofia Cantore e per la calciatrice del Sassuolo si tratta di frattura del perone. Ora la ragazza di proprietà della Juventus dovrà tornare in Italia, co me riporta il sito della Figc, ma per lei si tratta di lesione.

La Redazione