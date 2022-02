Cagliari/Napoli: lo stadio per la sfida agli azzurri è già sold out!

Cagliari/Napoli. Il club partenopeo, nella trasferta in Sardegna, troverà un clima incandescente. Siamo appena a venerdì mattina e dal sito ufficiale della squadra sarda si apprende che i biglietti per la partita contro il Napoli, sono esauriti. Ecco quanto si legge:

Unipol Domus già sold out in occasione di Cagliari-Napoli, in programma lunedì 21 febbraio alle 19 e valida per la 26ª giornata di Serie A. Una prova d’affetto da parte dei tifosi rossoblù – scrive il sito ufficiale del Cagliari -, che dimostrano ancora una volta tutta la loro vicinanza alla squadra.