Barcellona-Napoli, le lacrime di Torres ed il rimpianto per un pareggio amaro

E’ arrivato solo un pareggio tra Napoli e Barcellona al Camp Nou ieri sera per L’Europa League, dopo una gara di cuore e tecnica. I padroni di casa hanno sfiorato la vittoria, ma i rimpianti veri sono di Torres per questo pareggio amaro. Segnare il gol decisivo per il pareggio e uscire dal campo tra le lacrime. Questa la serata di Ferran Torres, attaccante arrivato a Barcellona nella sessione invernale del mercato. A gennaio lo ha impacchettato e spedito all’amico Xavi, Pep Guardiola che al City si ritrovava un attaccante di troppo. Xavi ha ringraziato subito e subito lo ha messo in campo: dal primo minuto anche in Europa League contro il Napoli, esterno a sinistra nel tridente. Ma le lacrime? Perché sulla carta il gol decisivo – quello del pareggio – lo ha segnato lui, ma è altrettanto vero che col suo destro avrebbe potuto portare il Barça in paradiso. Tre occasioni clamorose, tre palloni spediti su Marte. Ecco perché il Barcellona mastica amaro, anzi amarissimo.

Il Mattino