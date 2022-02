Barcellona/Napoli commentato da A. Barbano (Cds): “Tattica, fame e diligenza”

L’editoriale del direttore Barbano sul CorrSpor sulla partita del Camp Nou del Napoli contro il Barcellona, in vista anche del ritorno al Maradona:

“Tattica, fame, diligenza: vuol dire tutto e niente, luoghi comuni del lessico calcistico, perché se Ferran Torres non avesse fallito tre gol più o meno allo stesso modo, Barcellona-Napoli avrebbe potuto chiudersi anche quattro a uno. Però, in tutte e tre le occasioni, la pressione dei difensori azzurri sull’esterno blaugrana ha avuto un peso non trascurabile nello scongiurare il gol. Questo per dire che il Napoli ha compreso alla lettera la lezione di Spalletti e ha giocato, contro una squadra più forte, in maniera esemplare. Avrebbe vinto se il Var non avesse certificato con la sua infallibile vista un fallo di unghie di Juan Jesus, costato un rigore formalmente plausibile, ma nella sostanza difficile da accettare. Perché involontario, e accidentale.