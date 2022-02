Attacco azzurro: Osimhen è spesso in fuorigioco, Zielinski no!

Per Insigne una partita di sacrificio, il che non gli consente di essere lucido in attacco, mentre si vede che Osimhen non è al top dal punto di vista fisico. Ci pensano Elmas ed Osimhen a confezionare un gol che vale la continuazione del sogno. Il Mattino vota così il reparto azzurro:

6 Elmas

L’assist d’oro è un viaggio tra tecnica individuale e intelligenza tattica tra le linee catalane. È una delle poche cose giuste che fa. Benino nel supporto a Di Lorenzo.

7 Zielinski

Stringe gli interni ed i terzini e cerca di innescare Osimhen: la palla alle spalle di Piqué per il nigeriano è un cioccolatino. Costruisce con Elmas la palla del vantaggio.

5,5 Insigne

Non può solo sbattersi in difesa. Non ha più le energie per fare su e giù. Ma lì davanti non ha mai un guizzo e cerca spesso la soluzione più semplice. E la sbaglia pure.

5,5 Osimhen

Prezioso lo è ma nella ripresa finisce in fuorigioco di continuo, prende e parte come se fosse una gara di cento metri: parte alle spalle di Pique. Non era al top fisico.