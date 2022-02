Zaccheroni: “Il centrocampo del Napoli stasera deve essere molto compatto”. Ecco perchè

Alberto Zaccheroni, allenatore ed ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a Radio Goal. “Il Barcellona ha perso la sua identità, soprattutto perché non ci sono più i giocatori che componevano il suo telaio. Mi spiace perché ho sempre avuto una venerazione per il loro lavoro. Anche quando ero un giovane allenatore da Bologna andai in macchina fino a Barcellona per vedere gli allenamenti di Cruijff. Devo dire che anche la difesa a tre la copiai da loro. Il mio Milan fu la prima squadra a vincere a Barcellona. Il centrocampo del Napoli stasera deve essere molto compatto per mettere in evidenza le lacune del Barcellona che ha messo in evidenza in questa stagione sia in Liga che in Champions”.

Fonte Radio Kiss Kiss Napoli