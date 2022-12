TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Barcellona-Napoli? Pressing e poi ripartire di rimessa”

Nel corso di Teleclub Italia, durante la trasmissione “All Club Italia News”, condotto da Francesco Molaro, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Questa sera al Camp Nou mi aspetto una partita dove bisognerà pressare il Barcellona che nel palleggio il suo punto di forza e poi giocare di rimessa. Gli spagnoli, rispetto al passato, non dominano nel possesso palla, ma è pur sempre una squadra di grande esperienza internazionale e poi hanno negli esterni elementi in grado di colpire in qualsiasi momento. Nella recente storia del Napoli, questa è la seconda volta che nelle gare andate e ritorno, la giochi prima in trasferta, deve essere un’arma a tuo vantaggio per tenere viva la qualificazione, in vista del ritorno al “Maradona”. Sulla regola che non vale più il gol in trasferta, penso che sia giusto per rendere le partite spettacolari e giocarsela al meglio, senza eccessivi tatticismi. Sono d’accordo con Paolo Condò, questo momento storico è meglio affrontare il Barcellona, te la puoi giocare alla pari. Giocatore decisivo stasera? Visto che sarà l’osservato speciale, io dico Fabian Ruiz”.

